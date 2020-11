Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" setzen bei Saskia frühzeitig die Wehen ein. Ina zweifelt bei "Alles was zählt" an ihrer Beziehung mit Chiara. In "GZSZ" verläuft Moritz' Uhrendeal wider Erwarten erfolgreich.

11. November 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

TVNOW / Rolf Baumgartner "GZSZ": Moritz (l.) will seinen erfolgreichen Deal mit Nihat feiern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mona kann nicht glauben, wie konsequent sie weiterhin von Andreas belogen wird. Dass er mit Tatjana einen leiblichen Sohn hat, macht die Situation für sie noch unerträglicher. Gunters Gerechtigkeitssinn verlangt nach der Rehabilitierung von David. Als Amelie nicht die geringste Bereitschaft dazu zeigt, trickst Gunter sie sehr effektiv aus. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alfons erfährt, dass ein Portierswettbewerb, der alle drei Jahre stattfindet, ansteht. Da er diesen schon viermal gewonnen hat, will er seine Teilnahme diesmal absagen. Lucy hat dem tief enttäuschten Joell gestanden, dass sie sich die Geister-Geschichte nur ausgedacht hat, um ihm bei seiner Schreibblockade zu helfen. Als Joell klar wird, dass Rosalie Lucy tatkräftig unterstützt hat, macht er auch ihr Vorhaltungen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien kommt nicht dazu, ihren Kuss mit Sebastian zu erklären. Der verletzte Tobias demütigt sie öffentlich. Und das ist erst der Anfang von Viviens Horrornacht. Als bei Saskia frühzeitig die Wehen einsetzen, ist Bambi gezwungen, ausgerechnet Jakob um Hilfe zu bitten. Sina genießt Lukes spielerisches Werben um sie immer mehr. Ihr Widerstand bröckelt - bis eine Erinnerung den Zauber des Abends ausbremst. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus lehnt Richards Angebot, ins Zentrum einzusteigen, zunächst ab. Dann erkennt er, dass er im Kampf gegen Georg keinen besseren Partner finden wird. Nachdem Marian der Lieferwagen gestohlen wurde, findet er das Fahrzeug tatsächlich wieder. Doch Isabelles Ware ist weg. Obwohl Chiara weiß, dass sie unfair war, gelingt es ihr nicht, auf Ina zuzugehen. Sie ahnt nicht, dass Ina beginnt, an ihrer Beziehung zu zweifeln. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Katrin nach einem Gespräch mit Tobias merkt, dass sie ein Stück Salat zwischen den Zähnen hatte, ist ihr das peinlich. Sie bemüht sich um Souveränität. Dabei schießt sie während einer Besprechung übers Ziel hinaus. Moritz' Deal ist erfolgreich. Er beruhigt Yvonnes Sorgen mit einer liebevollen Aufmerksamkeit. Als es ihm gelingt, beim nächsten Uhrendeal noch mehr Geld herauszuschlagen, ist er auf den Geschmack gekommen.