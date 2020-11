Gunter vermutet in "Rote Rosen", dass David noch Gefühle für Amelie hat. Bei "Sturm der Liebe" wollen Werner und Robert Ariane als Mörderin überführen. In "Alles was zählt" schafft es Kim nicht, ihrer Mutter aus dem Weg zu gehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter kann nicht fassen, dass David die Beweismittel gegen Amelie vernichtet hat und überlegt, ob David noch Gefühle für sie hegt. Der streitet das aber ab. Mona leidet wegen Andreas' Lügen und auch wegen ihres nun gestörten Verhältnisses zu Tatjana. Überfordert wirft sie Andreas aus der Wohnung. Jens, der mitfühlend sieht, wie Mona leidet, will sie ablenken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als die eifersüchtige Rosalie Amelie eine Szene macht, geht Michael dazwischen und stellt klar, dass er und Rosalie kein Paar sind. Dadurch fühlt Rosalie sich so gedemütigt, dass die Stimmung zwischen den beiden endgültig kippt. Werner und Robert haben in Brüssel einen Kompromiss gefunden und kehren an den "Fürstenhof" zurück. Dort erfahren sie von Christophs Verdacht, dass Ariane ihren Ex-Mann Karl umgebracht habe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Amelie sich mit Ringelröteln ansteckt, muss Bambi entscheiden, ob er sich von Amelie oder Saskia fernhält. Doch das kann er nicht hinnehmen. Als Britta ihre Eitelkeit zur Seite schiebt und statt in High Heels in bequeme Sneaker schlüpft, bringt ein spitzer Kommentar von Eva sie wieder ins Wanken. Ringo legt sich mit Benedikt an und nimmt Julius für dessen Streich vor ihm in Schutz - auch wenn er damit seinen Job riskiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara glaubt, wegen ihres Outings schlechter bewertet worden zu sein. Kim schafft es nicht, ihrer Mutter aus dem Weg zu gehen und muss sie zähneknirschend bei sich aufnehmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik und Toni haben durch Eriks Arbeitspensum kaum Zeit füreinander. Toni lockt ihn mit einem Booty-Call in die WG. Ihre Vorfreude wird allerdings ausgebremst. Nazan lässt sich von Emily nicht provozieren. Die lästert bei Jessie Wang über Nazan, so dass sie zunächst mit Emily aus der Auktion aussteigt, doch Nazan kann sie umstimmen. Als Emily mit leeren Händen dasteht, springt sie über ihren Schatten und setzt sich für die Charity-Auktion ein.