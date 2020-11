Das passiert heute in den Soaps

Ariane stellt Christoph in "Sturm der Liebe" eine Falle. In "Unter uns" schlägt Isabelles Erpressungsversuch fehl. Luke überrascht Sina in "Alles was zählt" mit einem Date.

04. November 2020 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

TVNOW / Stefan Behrens "Unter uns": Sina wird von Luke mit einem ungewöhnlichen zweiten Date überrumpelt

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen David lässt sich hinreißen, Amelie zu demütigen. Als er kurz darauf von der Polizei befragt wird, muss er befürchten, dass Amelie aus Rache die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Tina erinnert Amelie an die Verabredung mit Lilly zu einem gemeinsamen Spa-Besuch. Tatsächlich holt Amelie, obschon sehr mit sich selbst beschäftigt, Lilly ab. Als Lilly aus dem Spa zurückkommt, staunen Ben und Tina und erkennen sie kaum wieder. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph verfolgt Ariane, in der Hoffnung, dass sie ihn zu Karls Leiche führt. Als er dabei jedoch von Franzi aufgehalten wird, verliert er sie aus den Augen. Ariane, die unterdessen mitbekommen hat, dass sie verfolgt wird, stellt Christoph daraufhin eine Falle. Cornelia sucht eine neue Bleibe, weil ihre Wohnung mit Schwamm befallen ist. Als Vanessa davon erfährt, überzeugt sie Alfons und Hildegard, Cornelia als Untermieterin aufzunehmen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Evas Versuch, Britta zu erpressen, fehlschlägt, greift sie im Kampf um Noah zu einem anderen schmutzigen Trick. Luke glaubt, dass seine Chancen bei Sina nach dem Missverständnis wegen des Dates noch schlechter stehen. Dann hat er jedoch eine besondere Idee. Robert ist nach seiner Verletzung auf dem Weg der Besserung, aber wegen seines Alters dauert seine Regeneration länger, was ihn zunehmend frustriert. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone ist strikt dagegen, Justus Firmenanteile anzubieten. Sie traut ihm nicht. Doch eine Begegnung mit Georg bringt sie ins Nachdenken. Um Finn nicht zu verlieren, wechselt Isabelle ihre Taktik und bietet ihm eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Merle erklärt Jonas den Grund für ihr Shirt. Kaum sitzt er ihr gegenüber, hat er seinen Ärger vergessen. Sie können sogar kurz vergessen, was hinter ihnen liegt. Während Jonas Hoffnung schöpft, gibt es für Merle kein Zurück. Nazan kann kaum fassen, wie dreist sich Emily in ihr Charity-Projekt gedrängt hat. Emily behauptet, es sei eine reine Win-Win-Situation. Da Nazan das anders sieht, sorgt sie dafür, dass sie wirklich beide etwas davon haben.