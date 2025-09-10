In "Rote Rosen" redet sich Svenja ein, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet. Maxi glaubt in "Sturm der Liebe" an eine glückliche Zukunft mit Henry. In "Alles was zählt" überschätzt Kilian seine Wirkung auf Gabriella.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja versucht, Mika und sich selbst zu überzeugen, dass ihr Arthurs Liebesgeständnis nichts bedeutet. Doch ihr wird klar, dass sie sich selbst belügt, und sie trennt sich von Mika. Nun fürchtet Victoria, Svenja könnte ihr die Kontrolle über Arthur und die Enkelkinder streitig machen. Deswegen ist Victorias erste Amtshandlung als Hotelchefin: Sie kündigt Svenja! Bella hofft, dass Elyas nach der Konfrontation mit der Polizei endlich die Wäscherei räumt. Elyas denkt kurz ans Aufgeben, doch dann verbarrikadiert er sich wütend in der Wäscherei.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia teilt Henry mit, dass sie außer Gefahr ist. Glücklich überbringt Henry Maxi die gute Botschaft. Als Maxi Henry um den Hals fällt, verheddert sich Henrys Geschenk und geht kaputt, sodass Henry die Kette an sich nimmt, um sie reparieren zu lassen. Am nächsten Morgen wacht Maxi alleine auf. Erik befürchtet, dass er wegen Christoph die Stelle als Portier nicht bekommt, und bittet Yvonne, sich für ihn einzusetzen. Nachdem sie aber findet, dass Erik für sich selbst einstehen sollte, ringt er sich dazu durch. Doch sein Gespräch mit Christoph geht nach hinten los.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ein rätselhafter Unbekannter befindet sich in Brittas Wohnung. Nadine rechnet bereits mit dem Schlimmsten. Sina und Bambi glauben mit schlechtem Gewissen, dass David einen unschuldigen Mann überwältigt hat, nur weil dieser Rolf ähnlichsieht. Sie ahnen nicht, dass der Fremde mehr weiß, als er vorgibt. Nachdem Theo Cecilia seine Missetat gebeichtet hat, ist sie fassungslos. War es das für ihre Freundschaft?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian überschätzt seinen Charme und bekommt von Gabriella eine schlagkräftige Verwarnung erteilt. Denn die hat seine Agenda durchschaut. Zwischen seinen zwei Lieblingsmenschen zu jonglieren, ist für Matteo schwer genug. Doch Maximilian hat dabei auch noch ein Wörtchen mitzureden. Hals über Kopf verliebt, will sich Dragan in allen Lebensbereichen vor der Königin seines Herzens beweisen: Isabelle.