In "Rote Rosen" wird Elyas von der Polizei gestellt. Henry überrascht Maxi in "Sturm der Liebe" mit einer besonderen Kette. In "Alles was zählt" kommt es zwischen Valea und Matteo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas will Victorias Ansehen mit Corinnas Hilfe zerstören. Doch als Corinna wie vereinbart einen Brandsatz legt und die Polizei informiert, bemerkt Elyas, dass Bellas Fingerabdrücke auf der Flasche sind. Er stoppt die Aktion und will Beweise beseitigen, wird dabei jedoch von der Polizei überrascht. Till wundert sich, warum Marcel bei ihm übernachten möchte. Als er dessen Ausweis kontrolliert, entdeckt er einen anderen Namen und wirft ihn hinaus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach einem Ausflug besuchen Maxi und Henry Larissas Werkstatt. Dort zieht ein Edelstein ihre Aufmerksamkeit auf sich. Henry erfährt, dass er Kraft geben und vor negativen Energien schützen soll, und schmiedet Pläne damit. Yvonne macht Erik klar, dass er Alfons' Qualitäten erreichen muss, um die Portier-Stelle zu bekommen. Er überredet Alfons, ihm die Betreuung eines besonderen Gastes zu übertragen. Alfons ist zunächst begeistert, erkennt dann aber, dass Erik getrickst hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina entdeckt in den Handydaten, dass Rolf die ganze Zeit in der Schillerallee war. Sie ist beunruhigt und fragt sich, wann er wieder auftauchen wird. Ferhat kommt zu spät, um sich von Ute vor ihrer Wanderung zu verabschieden. Soll er ihr nachlaufen oder nicht? Theo versucht, Cecilia von Baris als Chatpartner zu überzeugen, was sich jedoch als schwierig erweist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie erkennt, dass sie für Ben nur ein Ersatz war. Sie stellt ihn verletzt zur Rede und legt ihre Arbeit nieder. Isabelle macht Dragan zum Clubmanager, was ihn erfreut. Doch eigentlich ist es etwas anderes, das ihn glücklich macht. Valea feiert mit Matteo ihren Geburtstag, doch der Streit beginnt, als sie von seinen Auszugsplänen mit Nathalie erfährt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian ist verzweifelt, nachdem Matilda ihm nicht mehr vertraut. Lilly kümmert sich um ihn, obwohl sie sich eigentlich von ihm distanzieren wollte. Ihre Nähe bleibt jedoch nicht von Dauer. Yvonne und Michi sollen als Schlagerduo auftreten. Bei den Proben wirken beide verkrampft. Yvonne sagt den Auftritt ab, während Michi weiterhin Lust darauf hat.