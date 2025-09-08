In "Sturm der Liebe" erfährt Anja geschockt, dass die Diamanten wertlos sind. Ben kassiert in "Alles was zählt" eine weitere Abfuhr von Gabriella. In "GZSZ" will Julian Matilda beweisen, dass er unschuldig ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Victoria schmiedet einen perfiden Plan, um Gunter zum Verkauf des Hotels zu bewegen. Sie sorgt dafür, dass die Anwohner des Salzmarkts beim Ausbau der Straße finanziell belastet werden. Damit müsste Gunter den Großteil der Kosten tragen. Als er sich deswegen sorgt, stellt David die Frage, warum er überhaupt noch am "Drei Könige" festhält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael zweifelt, ob er Anjas Diebstahl wirklich vertuschen darf. Doch als Erik ihm klarmacht, dass er damit einem kranken Menschen helfen könnte, gibt er Anja die Diamanten zurück. Die gerät jedoch unter Druck, als der Käufer ein Echtheitszertifikat verlangt. Währenddessen bringt Erik sich selbst in Schwierigkeiten, weil er Lales Urlaub übersehen hat und einem Gast Fitnesstraining zugesichert wurde. Alfons stellt ihn auf die Probe und fordert ihn auf, eine Lösung zu finden. Als Erik das Training schließlich selbst übernehmen will, muss er erkennen, dass er damit überfordert ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ute zu einer längeren Spendenwanderung aufbricht, weiß Ferhat nicht, wie er nach der Trennung mit dem Abschied umgehen soll. Britta lässt Nadine glauben, sie habe Paco ihre Schuld an seinem Krankenhausaufenthalt gestanden. Doch diese Lüge fällt auf sie zurück. Theo ringt mit seinem schlechten Gewissen. Soll er Cecilia und Baris die Wahrheit sagen? Eine Stoffblume eröffnet ihm die Möglichkeit, seinen Fehler wiedergutzumachen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben wird erneut von Gabriella zurückgewiesen, als er das Gespräch mit ihr sucht. Trost findet er bei Lucie. Kilian beeindruckt Gabriella und schöpft Hoffnung auf eine Chance. Doch ihre Gefühle gelten weiterhin Ben. Dragan organisiert trotz verlorener Wette eine gelungene Clubnacht. Isabelle beginnt zu zweifeln, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian will Matilda von seiner Unschuld überzeugen. Doch sein Verdacht gegen Zoe verläuft im Sand. Gleichzeitig erhält die Agentur einen wichtigen Auftrag. Emily möchte Tobias aber nicht allein lassen und übergibt das Projekt an Alicia. Diese sagt zu, um ihrem Onkel zu helfen, obwohl sie an ihre Grenzen stößt.