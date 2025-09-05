In "Rote Rosen" sorgt sich Gunter um David, der plötzlich unauffindbar ist. Easy steht in "Unter uns" kurz davor, Patrizia nachzugeben und das Büdchen zu opfern. In "GZSZ" überlegt Michi, ob er die Freundschaft zu Carlos wieder aufleben lassen soll.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter ist in Sorge, weil David spurlos verschwunden ist und sogar sein Café in Rostock verkauft hat. Als er selbst nachforschen will, muss Carla das Geheimnis lüften: David ist bereits in Lüneburg. Franzi ist schwanger, Gunter wird Großvater. Svenja schlägt Arthur vor, Gunters Abwesenheit zu nutzen, um im "Carlas" ein exklusives Menü anzubieten. Doch als Gunter zusammen mit David auftaucht, will Svenja den Plan sofort stoppen. Arthur hingegen möchte daran festhalten. Kann Svenja ihm vertrauen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Fanny und Vincent wissen nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Zwischen Markus und Vincent herrscht weiterhin Funkstille. Weil Fanny bemerkt, wie sehr Vincent unter dem Zerwürfnis mit seinem Vater leidet, versucht sie vorsichtig zu vermitteln. Später sucht Vincent das Gespräch mit Fanny und gesteht, dass er ihre Freundschaft vermisst. Damit öffnet er die Tür für eine Annäherung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Aus Angst um Brittas Gesundheit begeht Paco einen schwerwiegenden Fehler, der fatale Folgen haben könnte. Esma bedankt sich bei ihren Freunden mit einem Nachmittag am Strand für ihre Unterstützung. Besonders Tobias freut sich darüber. Easy ist kurz davor, auf Benedikts Druck hin Patrizia nachzugeben und das Büdchen aufzugeben. Doch Ringo mischt sich ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Matteo macht sich schwere Vorwürfe wegen Diegos Unfall. Maximilian dagegen freut sich über den Erfolg seiner Intrige. Nach der gemeinsamen Nacht schöpft Simone Hoffnung auf einen Neuanfang mit Richard. Doch ob er das genauso sieht, bleibt offen. Charlie und Deniz wollen keine Zeit verlieren und schlafen zum ersten Mal miteinander. Danach blicken sie voller Zuversicht in die Zukunft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin kann nicht verhindern, dass eine heikle Veröffentlichung an die Öffentlichkeit gelangt. Um Johanna zu schützen, schiebt sie den Vorfall jemand anderem unter. Carlos kämpft um seine Beziehung zu Zoe, was Michi emotional berührt. Während er darüber nachdenkt, die Freundschaft mit Carlos wieder aufzunehmen, erkennt Zoe, dass der Kontakt zu Michi für sie auch von Vorteil sein könnte.