In "Sturm der Liebe" droht Michael hinter Anjas Geheimnis zu kommen. Simone leidet in "Alles was zählt" unter der nahenden Scheidung von Richard. In "GZSZ" können Carlos und Michi wieder an alte Zeiten anknüpfen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Heiner deutet Brittas Zurückweisung falsch und glaubt, sie brauche nur Zeit, um sich auf die Beziehung einzulassen. Britta muss schließlich Klartext reden, was Heiner schwer trifft. Toni tröstet ihren Vater und macht Britta heftige Vorwürfe. Gleichzeitig wird sie misstrauisch, da Valerie sich ungewohnt freundlich verhält. Valerie unterschreibt schließlich genervt die Vaterschaftsanerkennung. Mit der gefälschten Mail an Simon hatte sie jedoch nichts zu tun. Simon und Julius merken beschämt, dass sie Valerie zu Unrecht beschuldigt haben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Anjas Versuch, Larissa in ein Gespräch zu verwickeln, um ihr die Figur abzunehmen, schlägt fehl. Deshalb verschiebt sie ihre Abreise und überzeugt Michael, dass sie seinetwegen länger bleibt. Während Larissa Yvonne die Figur als Glücksbringer für das Café schenkt, bietet Anja Michael Hilfe an, da die Förderung durch das Pharmaunternehmen geringer ausfällt. Im Café entdeckt Anja die Figur und überredet Yvonne, sie ihr zu leihen. Doch bevor sie sie öffnen kann, erscheint Christoph. Kurz darauf betritt auch Michael den Raum.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta erfährt, dass Paco sie mit einem hinterhältigen Plan aus der Turnhalle vertreiben wollte, und gibt ihm die passende Antwort. Esma verbringt einen schönen Tag mit Bandit und Ronja, um sich bei Ronja für ihre Unterstützung zu bedanken. Dass auch Tobias geholfen hat, übersieht sie. Easy erkennt, dass er Benedikt das verlorene Spendengeld gestehen muss. Doch Patrizia kommt ihm zuvor.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone leidet unter der bevorstehenden Scheidung von Richard. Ein unerwarteter Moment am Hochzeitstag erinnert beide an ihre Liebe. Matteo macht sich Vorwürfe, Diego in Gefahr gebracht zu haben, und bekommt einen schlimmen Verdacht. Charlie und Deniz genießen endlich gemeinsame Zeit. Als die Frage nach einer gemeinsamen Nacht aufkommt, missversteht Deniz die Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin leidet mit Johanna und macht sich Sorgen um sie. Dabei passiert ihr ein schwerer Fehler. Carlos braucht Hilfe bei einem Möbelstück, und Michi unterstützt ihn. Beide knüpfen an alte Erinnerungen an. Doch dass Carlos mit Zoe zusammen ist, steht zwischen ihnen.