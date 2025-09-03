Das passiert heute in den Soaps
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Britta fühlt sich durch Heiners Nähe erdrückt. Während sie über ihre Gefühle nachdenkt, gesteht Heiner ihr seine Liebe und plant bereits einen Urlaub. Britta erkennt, dass sie diese Gefühle nicht teilt, und beendet die Beziehung. Heiner ist fassungslos. Julius merkt, dass Valerie ihn ausnutzt. Als er ihren Browserverlauf kontrolliert, glaubt er, eine gefälschte Mail entdeckt zu haben, die Simon schaden soll. Er warnt Simon, und beide stellen Valerie ein Ultimatum: Sie soll die Vaterschaftsanerkennung unterschreiben oder sie wird angezeigt.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Um Henry und Maxi beim Herbstfest wieder näherzubringen, bittet Lale Vincent um Unterstützung. Als Maxi Henry sieht, der scheinbar in Schwierigkeiten steckt, eilt sie sofort zu ihm. Henry ist von ihrem Mut beeindruckt. Doch Maxi deutet seine Reaktion falsch. Sie ahnt nicht, dass Henry längst weiß, wie stark seine Gefühle für sie sind.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Sina möchte nicht länger in Angst leben und fordert Rolf zu einem Gespräch auf. David hält das für einen Fehler. Ute und Ferhat sorgen sich, dass Ferhats unbedachte Worte ihre Affäre belastet haben. Ob sie ihre Leichtigkeit wiederfinden? Easy und Ringo versuchen mit einem neuen Plan, das verlorene Spendengeld zu ersetzen. Doch Benedikts Fleiß macht ihnen dabei Probleme.
