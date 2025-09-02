In "Sturm der Liebe" spürt Katja, dass Markus immer noch Gefühle für sie hat. Sina beschließt in "Unter uns", nicht länger der Spielball von Rolf sein zu wollen. In "GZSZ" sind Carlos und Zoe überrumpelt, als sich ein alter Freund mit Carlos aussprechen will.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta organisiert Lillys Geburtstag auf Ben und Tinas Hof im Wendland. Ein Notfall im Krankenhaus zwingt sie jedoch, die Feier an Heiner zu übergeben, der sich bereitwillig kümmert. Britta ist erleichtert, dankbar - und insgeheim froh über etwas Abstand zu Heiners ständiger Nähe. Svenja fordert Arthur mit einer ungewöhnlichen Wette heraus: Nur wenn er perfekte Nocken zubereitet, stellt sie sein Konzept fürs "Carlas" bei Gunter vor. Arthur gelingt die Probe mit Leichtigkeit und beeindruckt Svenja. Doch ist seine Veränderung wirklich echt?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja freut sich, dass Markus und sie inzwischen freundschaftlich miteinander umgehen. Weil er die Berge vermisst, lädt sie ihn zu einem Ausflug ein. Trotz guter Stimmung merkt Katja, dass Markus noch Gefühle für sie hegt, und zieht sich zurück. Anja steht zunehmend unter Druck. Sie hofft daher, beim Schafkopfturnier im Bräustüberl herauszubekommen, an wen Michael die Figur verschenkt hat. Beim Turnier rückt Yannik in Anjas Fokus, der dank der Figur seine Traumfrau gefunden hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina weigert sich, weiter von Rolf manipuliert zu werden, und geht in die Offensive. Die Annäherung zwischen Cecilia und Baris verläuft hingegen katastrophal. Esma erkennt, dass Cecilia Baris' Liebesbotschaft nie erreicht hat. Unterdessen gesteht Ferhat Ute unbedacht seine Gefühle, was beide verunsichert zurücklässt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone zerstört Sophias Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Richard und ihr, während bei Richard durch die gemeinsame Nacht alte Gefühle zurückkehren. Ben beschließt nach dem gescheiterten Abend, es mit Gabriella langsamer anzugehen. Doch Gabriella blockt seinen Versuch ab. Isabelle ist traurig, Sophia erneut ziehen lassen zu müssen, und Dragan nutzt die Gelegenheit, um sich bei ihr in Position zu bringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna ist von Jonas' harscher Kritik tief getroffen und findet keine passende Antwort. Gleichzeitig drängt Matilda darauf, den schädlichen Online-Artikel unbedingt zu stoppen. Carlos und Zoe werden überrascht, als ein alter Freund von Carlos auftaucht und das Gespräch sucht. Während Carlos bereit ist, bleibt Zoe skeptisch.