Es geht wieder los! In "Rote Rosen" steht die Freundschaft von Julius und Simon vor dem Aus. Henry geht in "Sturm der Liebe" einen Schritt auf Maxi zu. In "Alles was zählt" ist Sophia geschockt, als sie von der bevorstehenden Scheidung ihrer Großeltern erfährt.

"Sturm der Liebe": Henry (l.) und Maxi treffen am Wunschbrunnen aufeinander und haben das Gefühl, dass das kein Zufall ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius blamiert Simon vor der Jugendamtsmitarbeiterin, womit ihre Freundschaft endgültig zerbricht. Seine Angst, Olivia zu verlieren, wird immer größer, und selbst Mo kann ihn nicht beruhigen. Simon hingegen will das Sorgerecht nicht aufgeben und stellt Valerie entschlossen vor die Wahl: Gibt sie nach oder treffen sie sich vor Gericht. Toni möchte unbedingt herausfinden, wer Noahs geheimnisvolle Freundin ist, die in der WG übernachtet hat. Um ihre Eifersucht zu verbergen, zeigt sie sich offen - bis sie erkennt, dass es sich um Valerie handelt. Toni ist entsetzt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi setzt große Hoffnungen in ihren Brief an Henry, doch seine anfängliche Reaktion bleibt aus. Für sie ein klares Zeichen, dass er nichts mehr von ihr wissen möchte. Doch dann begegnen sich beide am Wunschbrunnen, wo es zu einer vorsichtigen Annäherung kommt. Maxi schöpft neuen Mut. Unterdessen wirft Miro Greta aufgebracht vor, dass sie schon einmal ihre Schwangerschaft verschwiegen hat und erneut eigenmächtig über ihre gemeinsame Zukunft entscheidet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Kilian versuchen, bei der Spendengala Gabriella für sich zu gewinnen - zunächst jedoch ohne Erfolg. Nathalie konfrontiert Maximilian, da Matteo für sie eine Gefahr darstellt. Doch er schafft es, ihre Sorgen geschickt zu zerstreuen. Sophia ist fassungslos, als sie von der geplanten Scheidung ihrer Großeltern erfährt. Anders als Vanessa möchte sie diese Trennung unbedingt verhindern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna erkennt, dass eine Versöhnung kaum möglich ist, während Jonas ihr demonstrativ die kalte Schulter zeigt. Beide ahnen nicht, dass sich schon neues Ungemach anbahnt. Carlos blickt in die Zukunft, als plötzlich ein alter Freund in Berlin auftaucht und ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert.