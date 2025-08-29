In "Unter uns" wird Britta von Paco weiter unter Druck gesetzt. Maximilian bekommt in "Alles was zählt" gefährliche Informationen über Matteo zugespielt. In "GZSZ" wünscht sich Yvonne die unbelastete Freundschaft mit Michi zurück.

"GZSZ": Yvonne (l.) kann nicht nachvollziehen, dass Matilda das Wohl der Bank wichtiger ist als das von Jo Gerner.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina erkennt, dass Rolfs Drohungen sie zunehmend aus der Bahn werfen. Ihre Versuche, wieder Stabilität zu finden, scheitern. Paco setzt Britta weiter massiv unter Druck. Ihr Kampfgeist, sich nicht beugen zu lassen, bringt sie an ihre Grenzen. Esma und Tobias freuen sich, dass Bandit endgültig bei ihnen bleiben darf. Durch das gemeinsame Erlebnis ist eine enge Freundschaft entstanden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie beginnt, ihre Entscheidung, Essen zu verlassen, im Gespräch mit Matteo zu überdenken. Maximilian erhält währenddessen brisante Hinweise über Matteo. Kilian bemerkt die Schwierigkeiten der Steinkamps und bietet Lucie scheinbar hilfsbereit eine Lösung an, doch er verfolgt dabei eigene Ziele. Daniela ist entsetzt, als sie erfährt, dass Hannas neue Bekanntschaft derselbe Mann ist, der Lennox' Mutter schwer zugesetzt hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda zieht ihren Plan durch, sehr zum Missfallen von Johanna und Julian, und verpflichtet die Geschwister zum Schweigen. Besonders Johanna kann sich mit der kompromisslosen Haltung ihrer Schwester nicht anfreunden, fügt sich aber widerwillig. Yvonne wundert sich über ihr eigenes Verhalten, denn eigentlich sehnt sie sich nach der unbeschwerten Freundschaft mit Michi. Doch es fällt ihr schwerer, als sie gedacht hat, wieder unbefangen mit ihm umzugehen.