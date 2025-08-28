In "Unter uns" sorgt sich Bambi um Sina, die immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Charlie hofft in "Alles was zählt" vergeblich auf eine professionelle Zusammenarbeit mit Milan. In "GZSZ" bemüht sich Carlos, die traurige Zoe aufzufangen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Esma muss tatenlos zusehen, wie die Hundehalterin Bandit zurückholt. Doch dann kommt ans Licht, wer wirklich für die Brandstiftung verantwortlich ist. Bambi macht sich Sorgen um Sina, die durch ihre Angst vor Rolf zunehmend ins Wanken gerät. Würde eine Therapie helfen? Easy plagt zwar das schlechte Gewissen, trotzdem will er mit Ringo verhindern, dass Benedikt von Utes verschwundenem Spendengeld erfährt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlies Wunsch, mit Milan auf professioneller Ebene zusammenarbeiten zu können, scheitert. Ihre Konsequenz daraus zieht unerwartete Folgen nach sich. Hanna beginnt wieder zu daten und hat tatsächlich ein Match. Doch ihr Glück wandelt sich, als klar wird, mit wem sie flirtet. Maximilian und Gabriella gelingt es, Nathalie und Kilian unversehrt aus Johannes' Händen zu retten. Kilian verliert dabei sein Herz an seine Helferin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Trotz aller Mühe gelingt es Carlos nicht, die niedergeschlagene Zoe aufzufangen. Sie lässt ihren Frust schließlich an ihm aus. Der Schmerz über die Trennung von ihrer Tochter treibt sie um. Matilda steht unter großem Druck, die Gerner Group in Abwesenheit ihres Vaters durch turbulente Zeiten zu steuern. Besonders das wertvolle Insel-Projekt in den Emiraten könnte über vieles entscheiden.