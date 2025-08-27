AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

In "Alles was zählt" hat Nathalie hat das Gefühl, immer mehr die Kontrolle zu verlieren. Maren erfährt in "GZSZ", dass Lilly Gefühle für Julian entwickelt.
(cg/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
"Alles was zählt": Nathalie springt über ihren Schatten und gönnt Maximilian (r.) einen Moment mit Diego.
"Alles was zählt": Nathalie springt über ihren Schatten und gönnt Maximilian (r.) einen Moment mit Diego. © RTL / Julia Feldhagen
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilians Ruf nach Hilfe verhallt ungehört, sodass er Johannes schutzlos ausgeliefert bleibt. Erst als Nathalie seine Nachricht erreicht, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Seit Maximilians Rückkehr fühlt Nathalie, dass ihr alles entgleitet - sie will nur noch weg. Maximilian ahnt nichts davon. Milan stellt Charlie zur Rede. Während sie mit ihren Gefühlen ringt, richtet er seine Aggression schließlich gegen Deniz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren entdeckt, dass Lilly Gefühle für Julian hegt. Soll sie ihrer Tochter nun die Wahrheit gestehen? John zeigt sich fürsorglich gegenüber seiner Tochter, während Zoe wütend reagiert, weil er ihr Clara vorenthält. Carlos gelingt es nur mühsam, Zoe zu bremsen - da trifft sie schon der nächste Schlag. Jonas und Moritz suchen Aushilfen für ihre Bar, und ausgerechnet der Mann, den Moritz geghostet hat, bewirbt sich.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.