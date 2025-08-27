In "Alles was zählt" hat Nathalie hat das Gefühl, immer mehr die Kontrolle zu verlieren. Maren erfährt in "GZSZ", dass Lilly Gefühle für Julian entwickelt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilians Ruf nach Hilfe verhallt ungehört, sodass er Johannes schutzlos ausgeliefert bleibt. Erst als Nathalie seine Nachricht erreicht, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Seit Maximilians Rückkehr fühlt Nathalie, dass ihr alles entgleitet - sie will nur noch weg. Maximilian ahnt nichts davon. Milan stellt Charlie zur Rede. Während sie mit ihren Gefühlen ringt, richtet er seine Aggression schließlich gegen Deniz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren entdeckt, dass Lilly Gefühle für Julian hegt. Soll sie ihrer Tochter nun die Wahrheit gestehen? John zeigt sich fürsorglich gegenüber seiner Tochter, während Zoe wütend reagiert, weil er ihr Clara vorenthält. Carlos gelingt es nur mühsam, Zoe zu bremsen - da trifft sie schon der nächste Schlag. Jonas und Moritz suchen Aushilfen für ihre Bar, und ausgerechnet der Mann, den Moritz geghostet hat, bewirbt sich.