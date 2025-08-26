In "Unter uns" hofft Cecilia, ihre Freundschaft zu Theo retten zu können. Gabriella gibt Simone in "Alles was zählt" einen emotionalen Ratschlag. In "GZSZ" wird Zoes Geduld auf eine harte Probe gestellt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo und Easy tüfteln einen Plan aus, um Patrizias Spendengeld zurückzuholen. Dafür müssen sie gut zusammenarbeiten. Cecilia möchte trotz ihrer Zurückweisung die Freundschaft zu Theo bewahren, doch Theo tut sich mit einem normalen Umgang schwer. Ronja staunt, als Nadine offenbar neben Gunnar noch einen weiteren Mann trifft - bis sie den wahren Grund erfährt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian lehnt Johannes' unverschämte Bitte um Unterstützung für seinen beruflichen Neustart klar ab, was Johannes in Rage bringt. Gabriella schätzt, dass Simone sich an ihre Spielregeln hält, und bedankt sich mit einem bewegenden Ratschlag. Während Charlie akzeptieren muss, dass ihr eine Entscheidung abgenommen wurde, interpretiert Milan wütend die Situation falsch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoes Geduld wird stark gefordert. Lilly glaubt, ihr Gefühlschaos wegen Julian überwunden zu haben, doch als sie ihm begegnet, verfällt sie wieder seinem Charme. Matilda fühlt sich durch die Verantwortung für das Insel-Projekt stark belastet.