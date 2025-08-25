In "Unter uns" zieht Sina die Konsequenzen aus ihrem vermeintlichen Unzuverlässigkeit. Charlie hadert in "Alles was zählt" damit, ob sie bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist. In "GZSZ" haben Toni und Erik Reisestress, als ihr Flug ersatzlos gestrichen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina ist tief getroffen, als sie glaubt, ihre Fehler seien allein auf ihre eigene Nachlässigkeit zurückzuführen. Sie zieht daraus Konsequenzen. Nach Theos Liebesbekenntnis muss Cecilia für sich klären, ob sie sich eine Partnerschaft mit ihm vorstellen kann. Patrizia bekommt die Chance, sich als gute Freundin für Ute zu zeigen, doch Ute rechnet nur mit Negativem von ihr.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie ist unsicher, ob sie bereit für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben ist. Doch dann entwickelt sich alles unerwartet. Simone hat Angst, Gabriella durch ihre Ehrlichkeit verschreckt zu haben, ohne zu ahnen, was ihre Tochter wirklich bewegt. Dragan bringt Ordnung in den Club, was Isabelle dazu bringt, ihm mehr Verantwortung zuzutrauen, um sich ganz auf Sophias Fähigkeiten konzentrieren zu können.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian macht keinen Hehl aus seinem Ärger über das Abstimmungsergebnis. Johanna hält sein Verhalten für unreif und weist ihn zurecht. John will alles daransetzen, dass Clara sich künftig sicher und behütet fühlt. Toni und Erik fiebern ihrer Reise entgegen, doch der Hinflug wird gestrichen. Ungünstig, dass sie ihre Planung aneinander vorbeigeführt haben.