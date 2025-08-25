Das passiert heute in den Soaps
Audio von Carbonatix
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Sina ist tief getroffen, als sie glaubt, ihre Fehler seien allein auf ihre eigene Nachlässigkeit zurückzuführen. Sie zieht daraus Konsequenzen. Nach Theos Liebesbekenntnis muss Cecilia für sich klären, ob sie sich eine Partnerschaft mit ihm vorstellen kann. Patrizia bekommt die Chance, sich als gute Freundin für Ute zu zeigen, doch Ute rechnet nur mit Negativem von ihr.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Charlie ist unsicher, ob sie bereit für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben ist. Doch dann entwickelt sich alles unerwartet. Simone hat Angst, Gabriella durch ihre Ehrlichkeit verschreckt zu haben, ohne zu ahnen, was ihre Tochter wirklich bewegt. Dragan bringt Ordnung in den Club, was Isabelle dazu bringt, ihm mehr Verantwortung zuzutrauen, um sich ganz auf Sophias Fähigkeiten konzentrieren zu können.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Julian macht keinen Hehl aus seinem Ärger über das Abstimmungsergebnis. Johanna hält sein Verhalten für unreif und weist ihn zurecht. John will alles daransetzen, dass Clara sich künftig sicher und behütet fühlt. Toni und Erik fiebern ihrer Reise entgegen, doch der Hinflug wird gestrichen. Ungünstig, dass sie ihre Planung aneinander vorbeigeführt haben.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen