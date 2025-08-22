In "Unter uns" kommt Theo Cecilia in der Konditorei unerwartet nahe. Isabelle entdeckt in "Alles was zählt" ganz neue Seite an Sophia. In "GZSZ" erkennt Yvonne, dass sie Michi zu Unrecht beschuldigt hat

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia unterstützt Theo in der Konditorei und merkt dabei, dass sie die Sache mit Baris noch immer belastet - bis Theo ihr unerwartet nahekommt. Tobias ist frustriert, weil er Esma nicht mehr helfen kann, und will ihr zumindest symbolisch den Rücken stärken. Sina entdeckt, dass sie Gunnar und Stella versehentlich ein lokales Betäubungsmittel verabreicht hat, und ist entsetzt: Sie vermutet Rolf als Drahtzieher.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie wird schwach, als Kilian ihr eine - nicht ganz selbstlose - Möglichkeit bietet, Ben beruflich zu Fall zu bringen. Matteo spielt mit dem Gedanken, mit Nathalie weit weg von Essen neu anzufangen, und verschweigt dabei Maximilians Einfluss. Isabelle kämpft sich von einem Problem zum nächsten und muss sogar Dragan um Unterstützung bitten - dabei stößt sie zufällig auf Sophias verborgene Fähigkeiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias genießt zunächst die lebendige Stimmung, verschläft dann aber nicht nur einen großen Teil der Party, sondern auch den Auftritt seines besonderen Gasts. John plagen Zweifel, ob er als Vater alles richtig machen wird. Yvonne muss einsehen, dass sie Michi zu Unrecht beschuldigt hat - doch wie reagiert er darauf?