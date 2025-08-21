AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

Tobias will Esma in "Unter uns" aus der U-Haft holen. In "Alles was zählt" setzt Kilian raffiniert seine Interessen gegen die Steinkamps durch. Jonas ist in "GZSZ" tief enttäuscht, als Johanna nicht zum Interview erscheint.
"Alles was zählt": Imani (l.) bringt Kilian ungewollt auf eine Idee, wie er sie für sich gewinnt. © RTL / Julia Feldhagen
17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias plant, Esma aus der U-Haft zu befreien - doch ist er bereit, dafür Hund "Bandit" aufzugeben? Sina leidet weiterhin unter Rolfs ständigen Anrufen, was bald auch ihre Arbeit in der Praxis beeinträchtigt. Ronja gerät bei ihrem Polizeipraktikum in einen Konflikt, denn sie soll den versteckten Bandit aufspüren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian versteht es geschickt, seine Ziele gegen die Steinkamps durchzusetzen. Als er in Lucie eine Leidensgenossin erkennt, will er daraus seinen Vorteil ziehen. Nathalie fasst den Entschluss, Maximilian den Kontakt zu seinem Sohn Diego zu ermöglichen - bis sie merkt, dass sich bereits jemand anderes darum gekümmert hat. Imani ahnt, dass Kilians Angebot einer Traumwohnung im Townhouse nicht ohne Hintergedanken kommt, wagt aber trotzdem einen entschlossenen Schritt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist schwer enttäuscht, als Johanna nicht zum Interview erscheint - und fragt sich, ob er Konsequenzen ziehen sollte. Yvonne ist zurück und hofft, dass zwischen ihr und Michi keine angespannte Stimmung herrscht. Michi gibt sich gelassen, aber gilt das auch für Yvonne?

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

