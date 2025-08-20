In "Unter uns" ist Ronja überglücklich, dass sie spontan ein Praktikum bei der Polizei machen darf. Charlie muss in "Alles was zählt" entscheiden, ob sie weiterhin an Milan gebunden sein will. In "GZSZ" will Johanna dem Ruf ihres Vaters folgen und in der Bank einsteigen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy plagt das Gewissen, als er erkennt, wie sehr es Ringo belastet, seinen Vater zu belügen. Er fasst den Entschluss, dass sich etwas ändern muss. Ronja ist begeistert, weil sie kurzfristig ein Praktikum bei der Polizei beginnen darf - bis sie eine unangenehme Überraschung erlebt. Bandit fühlt sich allein in Tobias' Wohnung nicht wohl und vermisst besonders Esmas Nähe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie begreift, dass sie Diego seinen Vater nicht länger verheimlichen kann. Doch tief in ihrem Inneren hat sie diesen Schritt schon längst vollzogen. Lucie will mit Simones Unterstützung gegen Bens Degradierung vorgehen, macht jedoch den Fehler, sich vorher mit Gabriella zu streiten. Milan ist unzuverlässig - Charlie muss allein entscheiden, ob sie weiter an ihm festhalten will.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias genießt es, sich durch Alicia ablenken zu lassen, doch je näher ein wichtiger Termin rückt, desto stärker kehrt seine Anspannung zurück. Johanna plant, der Spur ihres Vaters zu folgen und in der Bank einzusteigen. Damit es nicht zu einem Skandal kommt, soll sie das Interview mit Jonas über ihren Streaming-Fake absagen. Nun steht sie vor der Wahl zwischen ihm und ihrer Familie.