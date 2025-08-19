In "Unter uns" fordert Patrizia Easys Kiosk im Austausch für ihr Schweigen. Milan macht Charlie in "Alles was zählt" ein unerwartetes Angebot. In "GZSZ" versucht John, sich trotz Stress auf die Sorgerechtsverhandlung zu konzentrieren.

"Alles was zählt": Milan (v.) hat das Gefühl, dass Deniz (h.) sich zwischen ihn und Charlotte "Charlie" drängt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco lässt Britta für eine Zeit die Turnhalle nutzen - in der Hoffnung, dass ihr dadurch der Spaß vergeht. Ob das wirklich aufgeht? Easy ist fassungslos, als Patrizia als Gegenleistung für ihr Schweigen seinen Kiosk fordert, und bittet Ringo um Unterstützung. Chris findet Baris überraschend sympathisch - sehr zum Missfallen von Cecilia, die sich lieber auf den loyalen Theo verlässt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Nathalie sieht, wie liebevoll Maximilian mit Sophia umgeht, kommt sie ins Grübeln - ihre Abwehrhaltung beginnt zu wanken. Ben muss mit ansehen, wie Lucie versucht, zwischen Kilian und Gabriella zu vermitteln - und das bringt ihn völlig aus dem Gleichgewicht. Milan fühlt sich vor den Kopf gestoßen, weil er als Letzter erfährt, was Charlie bedrückt. Doch dann überrascht er sie mit einem Angebot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John steckt in einer tiefen Krise, versucht aber, sich voll auf die Sorgerechtsverhandlung zu fokussieren. Paul schaut bei Alicia im Büro vorbei und sorgt für eine willkommene Ablenkung von einer öden Routineaufgabe.