In "Unter uns" ahnt Easy, wer für das Verschwinden der Spendengelder verantwortlich ist. Isabelle erfährt in "Alles was zählt", dass Dragan Sophia vor einer großen Dummheit bewahrt hat. In "GZSZ" treibt Matilda die Abstimmung über die Bankleitung wie geplant voran.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy bekommt eine extrem teure Kameraausrüstung geliefert - und ist sich sicher, wer hinter dem Verschwinden der Spendengelder steckt. Chris hat Zweifel an der Schein-Ehe von Cecilia und Theo. Doch nach einem Gespräch mit Baris erkennt er, dass ihn eigentlich etwas ganz anderes beschäftigt. Britta hat solche Angst vor Rolf, dass sie sich neues, alltagstaugliches Schuhwerk zulegt - und plötzlich sportlich über sich hinauswächst.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie trainiert mit vollem Einsatz, doch Milan findet ihr Verhalten zunehmend seltsam. Lucie kann ihre Gefühle für Ben nicht einfach abschalten und will unbedingt eine Annäherung zwischen ihm und Gabriella verhindern. Isabelle erfährt, dass Dragan Sophia vor einem Fehler bewahrt hat - und begreift endlich, was ihre Tochter wirklich belastet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda bringt die Abstimmung zur Bankleitung wie geplant voran. Johanna ist hin- und hergerissen, ob sie ihr Stimmrecht nutzen soll. Alles deutet darauf hin, dass Julian das Rennen macht. Als Zoe vor Gericht Johns zerrüttete Ehe thematisiert, bringt ihn das so sehr auf die Palme, dass er ausgerechnet jetzt Zoes kriminelle Vergangenheit enthüllt - obwohl er es besser wissen müsste.