AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

Theo will Cecilia in "Unter uns" endlich seine Liebe gestehen. In "Alles was zählt" gerät Kilian durch Johannes Erpressung mächtig unter Druck. Julian muss in "GZSZ" feststellen, dass Matilda ihn verraten hat.
(cg/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
"Unter uns": Theo beeindruckt Cecilia bei der Ringsuche mit seiner Furchtlosigkeit.
"Unter uns": Theo beeindruckt Cecilia bei der Ringsuche mit seiner Furchtlosigkeit. © RTL / Stefan Behrens
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo fasst sich ein Herz und will Cecilia seine Gefühle gestehen. Doch ausgerechnet ein überraschender Besucher macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Ute wird im Krankenhaus für Ferhats Ehefrau gehalten - ein Irrtum, der Ferhat offenbar gar nicht so unangenehm ist. Benedikt ist frustriert, weil die Polizei im Büro keine Hinweise auf den Täter findet. Dabei übersieht er selbst ein deutliches Indiz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian steht durch Johannes' Erpressung gewaltig unter Druck. Doch Vanessas und Bens Hoffnung, ihn endlich zur Strecke zu bringen, zerschlägt sich. Isabelle bemüht sich, einen Draht zu Sophia zu finden - doch Sophia verfolgt längst einen eigenen, ungewöhnlichen Plan. Simone sucht das Gespräch mit Gabriella, übertreibt es dabei aber.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian versucht, Johanna und den Aufsichtsrat mit seinem Charme von sich als neue Bankleitung zu überzeugen. Als Matilda es schafft, dass Katrin sich auf ihre Seite schlägt, begreift Julian, dass Matilda ihn hereingelegt hat und rastet aus. Währenddessen organisiert Jessica heimlich über Nacht eine aufwendige Feier, von der Toni und Nina nichts ahnen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.