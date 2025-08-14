Das passiert heute in den Soaps
Audio von Carbonatix
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Nach Rolfs erneuter Attacke will Sina unbedingt herausfinden, was ihr Bruder im Schilde führt. Doch im Hintergrund zieht jemand ganz anderes die Strippen. Cecilia will nach den Rückschlägen der letzten Zeit neu durchstarten und holt sich Theo an Bord, um ihre verrückten Pläne umzusetzen. Ferhat wird für seine Rettungsaktion von Benedikt mit einem Frühstück mit Ute belohnt. Diese nimmt allerdings ein abruptes Ende.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Vanessa und Ben setzen darauf, dass Johannes ihnen hilft, Kilian zu überführen. Johannes verfolgt jedoch dabei eigene Interessen. Isabelle kämpft mit sich und verschweigt Nathalie Maximilians Verrat - auch um Sophia zu schützen. Ein weiteres Mal will sie das nicht mitmachen. Daniela und Henning machen sich Sorgen, dass sie Lennox mit ihrer Lüge verletzt haben. Lennox erkennt bewegt, wie wichtig er ihnen ist.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Als Johanna das nächste Familiendrama einholt, sucht sie gezielt Ablenkung bei Jonas und verbringt einen unbeschwerten Tag mit ihm. Ganz entfliehen kann sie den familiären Problemen jedoch nicht. Jessica merkt, wie sehr Nina bereut, Tonis Feier verpasst zu haben. Sie möchte eine symbolische Nachholung der Zeremonie organisieren.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen