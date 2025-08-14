In "Unter uns" plant Cecilia nach den Enttäuschungen der letzten Wochen einen Neustart. Isabelle verschweigt Nathalie in "Alles was zählt" Maximilians Vertrauensbruch. In "GZSZ" verbringt Johanna einen schönen Tag mit Jonas.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach Rolfs erneuter Attacke will Sina unbedingt herausfinden, was ihr Bruder im Schilde führt. Doch im Hintergrund zieht jemand ganz anderes die Strippen. Cecilia will nach den Rückschlägen der letzten Zeit neu durchstarten und holt sich Theo an Bord, um ihre verrückten Pläne umzusetzen. Ferhat wird für seine Rettungsaktion von Benedikt mit einem Frühstück mit Ute belohnt. Diese nimmt allerdings ein abruptes Ende.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa und Ben setzen darauf, dass Johannes ihnen hilft, Kilian zu überführen. Johannes verfolgt jedoch dabei eigene Interessen. Isabelle kämpft mit sich und verschweigt Nathalie Maximilians Verrat - auch um Sophia zu schützen. Ein weiteres Mal will sie das nicht mitmachen. Daniela und Henning machen sich Sorgen, dass sie Lennox mit ihrer Lüge verletzt haben. Lennox erkennt bewegt, wie wichtig er ihnen ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Johanna das nächste Familiendrama einholt, sucht sie gezielt Ablenkung bei Jonas und verbringt einen unbeschwerten Tag mit ihm. Ganz entfliehen kann sie den familiären Problemen jedoch nicht. Jessica merkt, wie sehr Nina bereut, Tonis Feier verpasst zu haben. Sie möchte eine symbolische Nachholung der Zeremonie organisieren.