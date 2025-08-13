Das passiert heute in den Soaps
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Rolf taucht plötzlich in der Schillerallee auf und bringt einiges durcheinander. Doch Ferhat zweifelt zurecht daran, ob der totgeglaubte Rolf wirklich zurück ist. Tobias und Esma gelingt es gemeinsam, Bandit aus den Fängen seiner skrupellosen Besitzerin zu retten - ein Erlebnis, das sie zusammenschweißt. Easy wird klar, dass sein mangelndes Vertrauen ihn nicht nur Utes Spenden gekostet hat, sondern auch - zumindest vorläufig - Ringo.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Maximilian bittet Sophia erneut um Hilfe, um Diego heimlich zu treffen - diesmal fliegt er allerdings auf. Daniela und Henning motivieren Lennox, seine Mutter zu seinem 18. Geburtstag einzuladen. Die Freude über Peggys Zusage ist allerdings nur von kurzer Dauer. Charlie fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie sie mit allem umgehen soll. Deniz hat Verständnis und bietet ihr seine Unterstützung an.
19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Julian hält sich wiederholt nicht an Abmachungen mit der Bank, woraufhin Matilda eine radikale Entscheidung trifft. Tobias sieht sich gezwungen, sein Flugzeug zu verkaufen - die laufenden Kosten sind zu hoch und es ist unklar, wann er wieder fliegen kann.
