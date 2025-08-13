AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" muss Easy erkennen, dass er Ringo durch sein Misstrauen verloren hat. Maximilian nutzt in "Alles was zählt" erneut Sophias Hilfe, um Diego heimlich zu sehen. In "GZSZ" beschließt Tobias, sein Flugzeug zu verkaufen.
(cg/spot) |
"Alles was zählt": Maximilian zieht sich Nathalies Ärger zu, als Sophia (l.) offensiv zu vermitteln versucht.
"Alles was zählt": Maximilian zieht sich Nathalies Ärger zu, als Sophia (l.) offensiv zu vermitteln versucht. © RTL / Julia Feldhagen
17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rolf taucht plötzlich in der Schillerallee auf und bringt einiges durcheinander. Doch Ferhat zweifelt zurecht daran, ob der totgeglaubte Rolf wirklich zurück ist. Tobias und Esma gelingt es gemeinsam, Bandit aus den Fängen seiner skrupellosen Besitzerin zu retten - ein Erlebnis, das sie zusammenschweißt. Easy wird klar, dass sein mangelndes Vertrauen ihn nicht nur Utes Spenden gekostet hat, sondern auch - zumindest vorläufig - Ringo.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian bittet Sophia erneut um Hilfe, um Diego heimlich zu treffen - diesmal fliegt er allerdings auf. Daniela und Henning motivieren Lennox, seine Mutter zu seinem 18. Geburtstag einzuladen. Die Freude über Peggys Zusage ist allerdings nur von kurzer Dauer. Charlie fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie sie mit allem umgehen soll. Deniz hat Verständnis und bietet ihr seine Unterstützung an.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Julian hält sich wiederholt nicht an Abmachungen mit der Bank, woraufhin Matilda eine radikale Entscheidung trifft. Tobias sieht sich gezwungen, sein Flugzeug zu verkaufen - die laufenden Kosten sind zu hoch und es ist unklar, wann er wieder fliegen kann.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

