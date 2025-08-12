In "Unter uns" wird Sina von anonymen Anrufen terrorisiert. Isabelle macht Lennox in "Alles was zählt" eine harte Ansage. In "GZSZ" bringt Matilda es nicht übers Herz, Julian um Mitternacht alleine zu lassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina wird durch anonyme Anrufe in Angst und Schrecken versetzt. Mit Davids Unterstützung gelingt es ihr, eine Panikattacke zu bewältigen, doch dann stoßen die beiden auf etwas noch Beunruhigenderes. Easy muss Ringo gestehen, dass er das komplette Geld für das Krebsprojekt verloren hat. Und das ist nur der Anfang einer Reihe unangenehmer Konsequenzen. Tobias findet heraus, dass Esma Bandit auf illegale Weise zurückholen will und beschließt, sie dabei zu unterstützen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie malt sich voller Angst die Folgen ihrer Trennung aus. Sie bangt um ihre Karriere und auch um ihre Beziehung zu Deniz. Matteo sucht das offene Gespräch mit Maximilian, um sicherzugehen, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Nathalie bleibt misstrauisch - und das nicht ohne Grund. Isabelle glaubt, dass Lennox hinter Sophias Verhalten steckt, und stellt ihn scharf zur Rede. Doch damit bringt sie Sophia nur noch mehr gegen sich auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda schafft es nicht, Julian an seinem Geburtstag allein zu lassen. Also feiern die Zwillinge zusammen in ihr neues Lebensjahr hinein. Währenddessen genießen Toni und Erik eine innige, romantische Nacht. Doch das Glück der beiden wird ausgerechnet von jemandem getrübt, der sich daran stört.