In "Unter uns" bringt Gunnar Britta Selbstverteidigung bei. Charlie fürchtet in "Alles was zählt" um ihre Karriere. In "GZSZ" wird Alicias Kampagne für einen Award nominiert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Gunnar will nicht länger Brittas Leibwächter sein und bringt ihr deshalb Selbstverteidigung bei - doch ob das wirklich eine gute Idee ist, bleibt fraglich. Easy muss einsehen, dass sein Verdacht auf riskante Geschäfte bei den Hubers unbegründet war. Jetzt plagt ihn die Angst, womöglich einen folgenschweren Fehler gemacht zu haben. Theo hat endlich freie Bahn, um Cecilia für sich zu gewinnen - wenn da nicht sein schlechtes Gewissen wäre.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben kann die geheimnisvolle Frau nicht vergessen und ist fest entschlossen, sie zu finden - überraschenderweise stößt er im engsten Familienkreis auf sie. Nach der Trennung von Milan hat Charlie Angst, dass ihre berufliche Zukunft ruiniert ist. Doch Deniz macht ihr Mut - und bringt sie auf eine beunruhigende Spur. Als Isabelle für einen Job verreist, sieht Sophia ihre Chance: Um Lennox zu beeindrucken, schmeißt sie kurzerhand eine private Party.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda blickt optimistisch nach vorn - bis sie von Eriks überraschenden Plänen erfährt. Währenddessen bekommt Alicias Werbekampagne eine Nominierung für einen Preis. Doch der große Tag kollidiert mit einem anderen wichtigen Ereignis. Wie wird sie sich entscheiden?