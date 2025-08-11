AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" bringt Gunnar Britta Selbstverteidigung bei. Charlie fürchtet in "Alles was zählt" um ihre Karriere. In "GZSZ" wird Alicias Kampagne für einen Award nominiert.
(cg/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
"Unter uns": Britta schreckt Gunnar mit ihren Vorstellungen an ihrem Wunsch-Bodyguard ab.
"Unter uns": Britta schreckt Gunnar mit ihren Vorstellungen an ihrem Wunsch-Bodyguard ab. © RTL / Kai Schulz
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Gunnar will nicht länger Brittas Leibwächter sein und bringt ihr deshalb Selbstverteidigung bei - doch ob das wirklich eine gute Idee ist, bleibt fraglich. Easy muss einsehen, dass sein Verdacht auf riskante Geschäfte bei den Hubers unbegründet war. Jetzt plagt ihn die Angst, womöglich einen folgenschweren Fehler gemacht zu haben. Theo hat endlich freie Bahn, um Cecilia für sich zu gewinnen - wenn da nicht sein schlechtes Gewissen wäre.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben kann die geheimnisvolle Frau nicht vergessen und ist fest entschlossen, sie zu finden - überraschenderweise stößt er im engsten Familienkreis auf sie. Nach der Trennung von Milan hat Charlie Angst, dass ihre berufliche Zukunft ruiniert ist. Doch Deniz macht ihr Mut - und bringt sie auf eine beunruhigende Spur. Als Isabelle für einen Job verreist, sieht Sophia ihre Chance: Um Lennox zu beeindrucken, schmeißt sie kurzerhand eine private Party.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda blickt optimistisch nach vorn - bis sie von Eriks überraschenden Plänen erfährt. Währenddessen bekommt Alicias Werbekampagne eine Nominierung für einen Preis. Doch der große Tag kollidiert mit einem anderen wichtigen Ereignis. Wie wird sie sich entscheiden?

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.