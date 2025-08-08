AZ-Plus

Das passiert heute in den Soaps

Theo verhindert in "Unter uns" heimlich, dass Baris' Liebesbotschaft Cecilia erreicht. In "Alles was zählt" geht Ben die attraktive Unbekannte nicht mehr aus dem Kopf. Erik wird in "GZSZ" klar, dass er Toni um nichts in der Welt verlieren möchte.
"Alles was zählt": Ben kassiert einen Korb von Gabriella.
"Alles was zählt": Ben kassiert einen Korb von Gabriella. © RTL / Julia Feldhagen
17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo sorgt heimlich dafür, dass Cecilias Nachricht von Baris sie nicht erreicht - doch er hat nicht mit Esmas Eingreifen gerechnet. Paco hofft, dass Britta angesichts von Rolfs Rückkehr das Weite sucht. Doch Britta hat schon eigene, einfallsreiche Pläne, um sich zu schützen. Währenddessen geht Stella drastisch vor, um zu verhindern, dass Patrizia David aus dem Penthouse schmeißt. Doch handelt sie aus echter Freundschaft - oder war das ein Fehler?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian erkennt, dass es an der Zeit ist, Johannes aus dem Weg zu räumen, als er von Vanessas und Imanis Druckmittel erfährt. Ben kann die unbekannte Frau nicht vergessen und macht auch keinen Hehl daraus - was Lucie tief trifft, als sie davon erfährt. Isabelle will Sophia Benehmen beibringen, blamiert sie aber stattdessen vor Lennox. Daraufhin greift Sophia erneut zu unüberlegtem Verhalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik merkt, wie viel ihm Toni bedeutet - und fasst einen spontanen Plan, um sie nicht zu verlieren. Während Johanna es bereut, Berlin nicht besucht zu haben, ahnt sie nicht, dass Matilda und Julian sie belügen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news.

