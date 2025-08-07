In "Unter uns" will Ute ihr Leben nicht von der Angst vor Rolf bestimmen lassen. Milan versucht in "Alles was zählt", Vanessa zu demütigen. In "GZSZ" ist John fest entschlossen, das alleinige Sorgerecht für Clara zu beantragen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute möchte sich nicht länger von der Angst vor Rolf kontrollieren lassen. Trotzdem erkennt sie, dass ein gewisser Schutz notwendig ist. Theo kommt dahinter, dass Cecilias Chatfreund niemand anderes als Baris ist. Aus Eifersucht trifft er daraufhin eine folgenschwere Entscheidung. David will der Schillerallee beweisen, dass ihn weder Rolf noch die Ablehnung der anderen aus der Bahn werfen. Doch Patrizia verfolgt ganz eigene Ziele.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie glaubt nach dem Gespräch mit Ben, dass es zwischen ihnen nur eine Frage des richtigen Moments ist. Doch Ben begegnet der Frau, mit der es wirklich passt. Unterdessen erinnert sich Valea daran, wie Johannes sie um Vergebung bat - und will ihn jetzt wütend zur Rede stellen. Vanessa hat die passende Idee. Charlie ist zunächst erleichtert, dass Milan die Trennung offenbar professionell verarbeitet. Doch dann zeigt er sein wahres Gesicht und verletzt sie tief.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda versucht, Julians Fehler auszubügeln, während Erik sich auf seine Beziehung mit Toni konzentriert. Doch plötzlich überkommt ihn ein Gefühl der Eifersucht. John will das alleinige Sorgerecht für Clara durchsetzen, überzeugt davon, dass Zoe keine echten Muttergefühle hat. Aber täuscht er sich vielleicht?