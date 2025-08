Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" genießt Ute ihre lockere Liebschaft mit Ferhat. Gabriella will Simone in "Alles was zählt" auf Abstand halten. In "GZSZ" lässt Nihat seinen Frust an Julian aus.

(cg/spot) | 06. August 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Gabriella (r.) macht zu, als Simone ihr zu nah kommt. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute genießt ihre ungezwungene Affäre mit Ferhat. Dabei erfährt sie plötzlich mehr über seine Kindheit. Nachdem sein erster Versuch gescheitert ist, will Baris Cecilia diesmal auf eine andere Weise die Wahrheit sagen. Jetzt darf wirklich nichts schiefgehen! Nach Rolfs Anruf ist Sina mit den Nerven am Ende. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Gabriella möchte Simone und die Familie auf Distanz halten, während Joana das genaue Gegenteil will. Ihr Vorwurf bringt Gabriella zum Nachdenken. Als Maximilian seinen Sohn zum ersten Mal sieht, erwacht in ihm erneut der starke Wunsch, Nathalie und Diego zurückzugewinnen. Charlie und Deniz gestehen sich ihre Liebe - aber bevor sie das Glück auskosten können, steht Charlie noch ein wichtiges Gespräch bevor. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat lässt seinen Ärger an Julian aus. Hält ihre neue Freundschaft das aus? Tobias vertraut Alicia sein Geheimnis an, was Alicia völlig überfordert. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de