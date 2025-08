Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" fiebert Baris dem Treffen mit Cecilia entgegen. Deniz erkennt in "Alles was zählt" fassungslos, dass Milan Charlie betrogen hat. In "GZSZ" will Johanna ihren Fehler bei Jonas wieder gut machen.

(cg/spot) | 05. August 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Baris erzählt Esma von dem bevorstehenden Treffen. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Baris ist voller Vorfreude auf das Treffen mit Cecilia, die immer noch nichts davon weiß, dass er ihr geheimer Chatpartner ist. Doch Theo funkt ihm dazwischen. Sina ist gemeinsam mit Bambi und David auf Rolfs Spur - und anscheinend spürt auch Rolf das Trio auf. Nadine hört, dass Benedikt als ihr neuer Freund gilt. Sie merkt, dass sie Ronja die Wahrheit sagen muss. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz ist schockiert, als ihm klar wird, dass Milan Charlie hintergangen hat. Soll er dieses Wissen für sich nutzen oder Charlie informieren? Maximilian leidet darunter, keinen Kontakt zu Diego zu haben. Unerwartet tun sich seine Tochter und Nichte zusammen und schmieden einen Plan. Isabelle bekommt auf ihrer Geburtstagsparty plötzlich Unterstützung von Dragan. Wird sie dafür seine Kündigung zurücknehmen? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Julian steht Nihat in dessen Liebeskummer um Lilly zur Seite. Doch dann erfährt Nihat etwas völlig Unerwartetes. Johanna möchte ihren Fehler bei Jonas wieder gutmachen. Wird Jonas ihr verzeihen? Und schafft es Carlos, Zoe von ihrem zweifelhaften Plan abzuhalten? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de