Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" bekommt Britta mit, dass Nadine neuerdings einen Mann trifft. Dragan hilft Isabelle in "Alles was zählt" dabei, ihren Geburtstagsstress zu bewältigen. In "GZSZ" kocht Nihats Liebeskummer wegen Lilly wieder hoch.

(cg/spot) | 04. August 2025 - 09:01 Uhr

"GZSZ": Paul (l.) merkt, dass Nihat in Gedanken noch bei Lilly ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Audio von Carbonatix

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy hat das Gefühl, dass Ringo und Benedikt wieder hinter seinem Rücken ihre eigenen Pläne schmieden. Um auf Nummer sicher zu gehen, will er Utes Geld in Sicherheit bringen. Esmas schlimmste Vermutung wird traurige Realität: Bandit wird von seiner Besitzerin tatsächlich schlecht behandelt. Kurzerhand fasst sie den Entschluss, den Hund zu befreien. Unterdessen erfährt Britta, dass Nadine sich mit einem Mann trifft - doch wer er ist, bleibt geheim. Britta will sich damit nicht zufriedengeben. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Obwohl Vanessa sich dagegen wehrt, handeln ihre Eltern auf eigene Faust und beseitigen die Bedrohung - auf ihre Weise. Doch Vanessas Schicksal scheint sich nicht abwenden zu lassen. Dragan unterstützt Isabelle bei den Vorbereitungen zu ihrem Geburtstag, wird dabei aber von seiner Vergangenheit eingeholt. Charlie merkt, dass Milan eifersüchtig auf ihr Verhältnis zu Deniz reagiert. Während sie innerlich hin- und hergerissen ist, macht sich Milans Frust deutlich bemerkbar. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe ist optimistisch, bald eine eigene Wohnung zu bekommen - ein wichtiger Schritt, um mehr Zeit mit Clara verbringen zu können. Doch dann steht sie kurz davor, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen. Nihat wird schmerzhaft an Lillys Verlust erinnert, und sein Herzschmerz flammt wieder auf. Matilda erlebt einen intensiven Moment mit und versucht sich anschließend abzulenken. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de