Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" schämt sich Easy für seine Zweifel an Ringo und Benedikt. Kilian will Vanessa in "Alles was zählt" endgültig loswerden. In "GZSZ" steht Yvonnes und Michis großer Schlagerauftritt auf der Kippe.

(cg/spot) | 01. August 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Kilian sieht in Richard eine Chance, Vanessa an ihrem wunden Punkt zu treffen. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Esma kann ihr Glück kaum fassen, als Bandit plötzlich wieder auftaucht. Doch das Wiedersehen nimmt eine unerwartet bittere Wendung. Easy plagt sich mit Schuldgefühlen, weil er Ringo und Benedikt misstraut hat - bis ihm Patrizia zu einer erschreckenden Erkenntnis verhilft. Britta spürt, dass Paco immer mehr Druck ausübt, um sie aus dem Weg zu räumen. Doch für sie kommt Aufgeben nicht infrage. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian will Vanessa endgültig loswerden - und nutzt dabei gezielt ihre größte Schwäche: Richard. Charlie zeigt Milan, wie sehr sie ihm vertraut, und lässt ihn mit seiner Ex allein ausgehen. Doch gleichzeitig kommt sie selbst Deniz immer näher. Lennox überwindet seinen Stolz und lässt sich von Dragan trainieren - was jedoch alte Wunden aufreißt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nach Michis Ausbruch steht plötzlich Yvonnes und sein großer Schlagerauftritt auf der Kippe. Währenddessen gerät Matilda unter Druck, denn ihre Bank steht öffentlich am Pranger. Bei der anschließenden Pressekonferenz zeigen die Zwillinge zunächst Geschlossenheit - doch wie stabil ist ihr Zusammenhalt wirklich? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de