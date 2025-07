Das passiert heute in den Soaps

Das Training mit Gunnar fordert Britta in "Unter uns" alles ab. In "Alles was zählt" fühlt sich Lennox im Training ausgebremst. Yvonne glaubt in "GZSZ", dass sie Michis Fürsorge zu sehr beansprucht hat.

(cg/spot) | 31. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Michi und Yvonne sehen aufgeregt ihrem großen Auftritt entgegen. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy möchte Benedikt und Ringo vertrauen, doch ihre Heimlichtuerei sorgt gerade jetzt wieder für Zweifel bei ihm. Britta lässt sich unwissend von Gunnar coachen. Allerdings fordert ihre Ausdauer ihren Tribut. Baris plant ein Treffen mit Cecilia, bei dem er sich als ihr bisher geheimer Chatpartner zu erkennen geben will. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone gibt sich Mühe, Gabriellas Bedenken einfühlsam zu zerstreuen und hofft, eine Beziehung zu ihr aufbauen zu können. Ben hat ein schlechtes Gewissen, weil er Lucie verletzt hat. Währenddessen hat Kilian bei Lucie erneut leichtes Spiel mit seinen Überredungskünsten. Lennox fühlt sich beim Training gebremst. Um nicht undankbar zu wirken, spricht er es nicht an - doch Dragan bemerkt seine Zurückhaltung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Wie lange kann Tobias sein Geheimnis noch vor seinen Freunden verbergen? Yvonne hat das Gefühl, Michis Unterstützung zu sehr beansprucht zu haben und möchte sich erkenntlich zeigen. Dann überrascht Michi plötzlich mit einer unerwarteten Nachricht. Lilly genießt zwar die Zeit mit Julian, weiß aber, dass sie sich wegen Nihat lieber von ihm fernhalten sollte. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de