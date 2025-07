Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" muss Paco erkennen, dass Britta alles gibt, um den Trainerschein zu bekommen. Lucie hält in "Alles was zählt" an den geschäftlichen Vorteilen ihrer Allianz mit Kilian fest. In "GZSZ" geht die Übungsphase für den Schlagerwettbewerb in die heiße Phase.

(cg/spot) | 30. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Unter uns": Paco (l.) erzählt Ronja, dass Britta mit Volldampf auf einen schnellen Trainerschein zuarbeitet. © RTL / Sebastian Meyer

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina möchte verhindern, dass David in die Sache mit Rolf hineingezogen wird, solange sie noch nicht die ganze Wahrheit kennen. Doch dann wird plötzlich Davids Patientenakte online gestellt. Baris ist frustriert, weil Theo bei Cecilia punktet, doch dann stößt er auf etwas, das alles verändert. Paco wird klar, dass Britta alles daran setzt, ihren Trainerschein zu machen - das versetzt ihn in Panik. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone ist schockiert, als sie erfährt, dass ihre Mutter ihr damals nicht nur Maximilian direkt nach der Geburt weggenommen hat. Charlie sieht Milans Vorwürfe verständnisvoll und führt sie auf seine Verletzung zurück - darum will sie ihm keinen weiteren Grund zur Sorge geben. Lucie hält an ihrer geschäftlichen Verbindung mit Kilian fest, doch genau das sorgt dafür, dass Ben, der ohnehin skeptisch ist, sich noch mehr gegen sie stellt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly muss Julian einen Korb geben, was ihm ziemlich zusetzt - und auch an Maren geht das nicht spurlos vorbei. Die Vorbereitungen für den Schlagerwettbewerb laufen jetzt auf Hochtouren. Michi versucht zwar, seine Gefühle für Yvonne zu verbergen, doch die ständige Nähe wird für ihn immer belastender. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de