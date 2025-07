Das passiert heute in den Soaps

Easy entschuldigt sich in "Unter uns" bei Patrizia, jedoch zu spät. In "Alles was zählt" versucht Isabelle für Nathalie herauszufinden, was Maximilian vorhat. John wird in "GZSZ" einmal mehr bewusst, wie fragil seine Ehe mit Laura gerade ist.

(cg/spot) | 29. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Isabelle (l.) und Nathalie fragen sich, was Maximilian mit seiner Rückkehr bezweckt. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina überlegt, ob sie David doch in die Suche nach Rolf einweihen soll. Doch die Entscheidung fällt zu spät. Baris und Theo nehmen sich vor, dass ihre Freundschaft unter dem Konkurrenzkampf um Cecilia nicht leiden soll - doch das ist schwerer umzusetzen als gedacht. Easy bittet Patrizia um Verzeihung und glaubt, damit sei alles geklärt. Doch da täuscht er sich. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian plant, Joanas wahre Identität erst zu enthüllen, wenn Simone da ist. Doch Joanas Wissbegierde sorgt dafür, dass Richard misstrauisch wird. Zwischen Charlie und Milan entwickelt sich etwas, was Deniz nur schwer ertragen kann. Doch Milans Gefühle sind nicht so stabil, wie es zunächst scheint. Isabelle versucht, Nathalie zuliebe hinter Maximilians Absichten zu kommen - und bemerkt dabei nicht, dass Sophia längst eigene Ziele verfolgt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten John wird erneut klar, wie zerbrechlich seine Ehe mit Laura geworden ist. Wie lange hält er das noch aus? Zwischen Matilda und Julian herrscht Spannung, doch als Johanna Hilfe braucht, stehen beide ohne Zögern für sie ein. Johanna zeigt sich dankbar und für einen kurzen Augenblick fühlt es sich so an wie früher. Aber eben nur kurz. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de