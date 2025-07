Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Ronja mit Cecilias Hilfe herausfinden, mit wem Nadine eine Affäre hat. Lucie leidet in "Alles was zählt" darunter, dass Ben nur eine Kollegin in ihr sieht. In "GZSZ" wirft Zoe ihre Bedenken über Bord und lässt sich ganz auf Carlos ein.

"GZSZ": Zoe scheint Carlos fest an ihrer Seite zu haben. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ronja möchte mithilfe von Cecilia herausfinden, mit wem Nadine eine Affäre hat - und die beiden stoßen auf etwas, das sie überrascht. Easy ist begeistert, als Ringo und Benedikt tatsächlich eine Überraschungsparty für ihn schmeißen. Nur Patrizia kann dem nichts abgewinnen. Nachdem Tobias "Bandit" an dessen Besitzerin übergeben hat, merkt er, dass ihn ein ähnliches ungutes Gefühl plagt wie Esma. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie gelingt es, Matteo zurückzuholen, und sie will Vanessa dabei unterstützen, ihre Unschuld zu beweisen. Doch Kilian verfolgt dabei eigene Pläne. Charlie hat kein Problem damit, dass Milan gerne im Mittelpunkt steht - im Gegenteil: Sie will sich davon etwas abschauen. Lucie bemüht sich, mit Ben eine professionelle Basis zu finden. Doch seine distanzierte Haltung verletzt sie mehr, als sie zugeben will. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe lässt sich, obwohl es ungewohnt für sie ist, auf Carlos ein und ist beeindruckt, wie sehr er sie im Kampf um Clara unterstützt. Gleichzeitig wächst jedoch die Angst, dass sie Clara am Ende doch an John verlieren könnte. Nina lädt kurzerhand ihre Freundinnen ins Vereinsheim ein, ein Treffen des Kleeblatts ist längst überfällig. Doch es fällt ihr schwer, wirklich unbeschwert mit ihnen zusammenzusitzen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de