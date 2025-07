Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" heizen sich Nadine und Gunnar weiter erotisch an. Vanessa ist in "Alles was zählt" dankbar, als Imani ihr helfen will, Johannes zu entlarven. In "GZSZ" versucht Zoe alles, damit sie bei dem Sorgerechtsstreit um Clara eine Chance hat.

(cg/spot) | 25. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Nadine genießt das angeregte Geplänkel zwischen Gunnar (h.) und ihr. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Esma schon glaubt, Bandit ganz für sich gewonnen zu haben, meldet sich plötzlich seine Besitzerin zurück. Britta zweifelt daran, den Teilhabervertrag erfüllen zu können - doch Theo spornt sie dazu an, nicht aufzugeben. Während Nadine und Gunnar sich weiterhin näherkommen, wird Ronja dadurch misstrauisch. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa ist erleichtert, dass Imani ihr bei der Überführung von Johannes helfen will. Doch als Johannes davon erfährt, tut er alles, um das zu verhindern. Lucie leidet darunter, dass Ben nach dem Kuss auf Abstand geht. Kilian versucht, genau daraus seinen Vorteil zu ziehen. Daniela kann sich mit einem Trick aus der Entführung befreien. Doch kaum schöpfen sie und Henning Hoffnung, taucht ein altes Problem wieder auf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily weiß nichts von Tobias' Krebserkrankung und missversteht eine Situation zwischen ihm und Jessica. Zoe steht unter Druck und gibt alles, um dem Jugendamt ein stabiles Umfeld vorzuzeigen - in der Hoffnung, beim Streit um Claras Sorgerecht zu bestehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de