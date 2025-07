Das passiert heute in den Soaps

Ute erfährt in "Unter uns" den Grund für Ferhats Fernbleiben. In "Alles was zählt" versucht die entführte Daniela vergeblich, Henning anzurufen. Nihat steht Julian und Lilly in "GZSZ" im Weg.

(cg/spot) | 24. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Daniela versucht vergeblich, bei Henning einen Hilferuf abzusetzen. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Ringo Paco eröffnet, dass er Britta nicht ohne Tricks aus der Turnhalle bekommt, springt Paco über seinen moralischen Schatten. Sina und Bambi sind erleichtert, als Amelies Verschwinden sich als Fehlalarm herausstellt, merken aber, wie angreifbar sie sind. Ute ist angenehm überrascht, als sich für Ferhats Fernbleiben eine berührende Erklärung findet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian bleibt bei seiner Rückkehr nach Essen nicht ehrlich, was den wahren Grund betrifft - und seine Nichte verliert langsam die Geduld. Als ein Hinweis ihre Unschuld belegt, bittet Vanessa ihre Freundinnen um Unterstützung, um Johannes das Handwerk zu legen. Daniela, die entführt wurde, schafft es nicht, Henning zu erreichen. Der erfährt beunruhigt, dass nicht Dragan hinter der Entführung steckt, sondern dessen Cousin. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna ist froh zu sehen, wie Jonas' neue Karriere weiter Aufschwung nimmt. Nehmen die Gefühle zwischen den beiden jetzt auch Fahrt auf? Julian und Lilly haben ihre gemeinsame Zeit genossen, wäre da nicht Nihat, der nicht nur Julians Kumpel, sondern jetzt auch sein Mitarbeiter ist. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de