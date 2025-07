Das passiert heute in den Soaps

Ute erteilt Ferhat in "Unter uns" eine Absage, als der ein Date einfädeln will. In "Alles was zählt" schürt Maximilians Auftauchen bei Nathalie die Angst um Diego. Katrin bekommt in "Alles was zählt" mit, dass die Zwillinge in der Bank nicht an einem Strang ziehen.

(cg/spot) | 23. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Katrin (l.) hat den Verdacht, dass Matilda ihren Fragen ausweicht. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Baris möchte Theo und Cecilia nicht im Weg stehen - aber seine Gefühle sagen ihm, dass er kämpfen sollte. Sina sorgt sich, dass Rolf tatsächlich wieder aufgetaucht sein könnte, bekommt aber Rückhalt von Nadine. Das hilft ihr, bis Bambi neue Ängste bei ihr auslöst. Als Ferhat ein Date arrangieren will, weist Ute ihn ab. Doch als sie selbst auf ihn zugehen möchte, erreicht sie eine beunruhigende Nachricht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie fürchtet um Diego, als plötzlich Maximilian auftaucht. Doch der verfolgt mit seiner rätselhaften Begleitung zunächst ganz andere Ziele. Daniela erkennt in ihrem Entführer Dragans Cousin, der seinen Anteil einfordert - doch Dragan ist längst untergetaucht. Ben legt Vanessa auf Kilians Drängen hin nahe zu kündigen, um eine Untersuchung zu umgehen - für Vanessa ein Schock. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Julian bleibt Matilda gegenüber bei seiner Entscheidung. Als Katrin mitbekommt, dass die Zwillinge offenbar nicht gemeinsam handeln, wird sie hellhörig. Michi wird Zeuge, wie Yvonne Nina deutlich macht, dass sich für sie trotz allem nichts verändert hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de