Das passiert heute in den Soaps

Sina lässt es in "Unter uns" keine Ruhe, dass David Rolf abermals gesehen haben will. In "Alles was zählt" hält Vanessa es kaum aus, nichts über Valeas Zustand zu wissen. Katrin und Tobias machen in "GZSZ" einen ersten versöhnlichen Schritt aufeinander zu.

(cg/spot) | 22. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Sina (l.) gibt Bambi gegenüber zu, dass das Thema Rolf sie belastet. © RTL / Sebastian Meyer

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina kann nicht loslassen, dass David behauptet, Rolf erneut gesehen zu haben. Ist es möglich, dass der totgeglaubte Rolf tatsächlich zurückkommt? Easy merkt unterdessen, dass Ringo und Benedikt ihm etwas verschweigen. Ferhat glaubt, eine harmlose Erklärung gefunden zu haben - doch er irrt sich. Britta bringt Theo dazu zu erkennen, dass er handeln muss, wenn er mit Cecilia mehr als Freundschaft will. Also nimmt Theo all seinen Mut zusammen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela will ihren Frust über sich selbst und Dragan hinter sich lassen und nach vorne blicken. Doch dann bringt sie sich unvermittelt in eine gefährliche Lage. Nathalie unterstützt Matteo und verbirgt dabei, wie sehr sie die Rückkehr von Maximilian innerlich aufwühlt. Vanessa hält es kaum aus, nichts über Valeas Zustand zu wissen - noch ahnt sie nicht, dass Kilian sie loswerden will. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Julian bemüht sich, sich von seiner besten Seite zu zeigen, doch Matilda bleibt auf Abstand. Als sie herausfindet, dass er eine wichtige Personalentscheidung im Alleingang getroffen hat, stellt sie ihn wütend zur Rede. Katrin und Tobias machen einen ersten zögerlichen Schritt aufeinander zu. Beide hoffen, künftig wieder respektvoll und vernünftig miteinander umgehen zu können. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de