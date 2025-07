Das passiert heute in den Soaps

(cg/spot) | 21. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"GZSZ": Tobias weiß sich nicht anders zu helfen, als Katrin um Hilfe zu bitten. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco macht Ringo für Brittas ständige Anwesenheit verantwortlich und will, dass er ihn dabei unterstützt, sie wieder loszuwerden. Theo bringt Cecilia auf die Idee, dass ihre neue Bekannte aus dem Handarbeitsforum möglicherweise ein Mann ist - was ihren Ehrgeiz weckt, die Identität von HeißeNadel2 zu lüften. Tobias und Esma spüren beide, dass die Entscheidung, Bandit zu behalten, richtig war - besonders für Esma. Doch der rechtmäßige Besitzer nähert sich bereits. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie kann Matteo nichts über Valeas Operation sagen - es kommt zum Streit. Dann wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Imani wundert sich über Johannes' schroffe Art und trifft mit einem spontanen Kommentar einen wunden Punkt. Lucie ist nach dem Kuss mit Ben im siebten Himmel, doch ihre Träume platzen schnell durch einen Dämpfer aus der Realität. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias sieht sich gezwungen, sich ausgerechnet an Katrin zu wenden. Könnte das der Anfang einer vorsichtigen Annäherung sein? Johanna beobachtet, wie glücklich Jonas über die wachsende Beliebtheit seiner neuen Songs ist - und fühlt sich dadurch bestätigt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.