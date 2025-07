Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" schöpft Paco Hoffnung, dass er doch noch Gunnar als Partner für die Turnhalle bekommt. Ben sieht Lucie in "Alles was zählt" immer mehr mit anderen Augen. In "GZSZ" will Johanna Jonas mit seiner schwächelnden Musikkarriere helfen.

(cg/spot) | 18. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Matteos Sorge um Valea verfolgt ihn bis in den Schlaf. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias ist frustriert, weil es so wirkt, als würde Bandit wieder in alte Muster verfallen und Dinge klauen. Doch in Wahrheit verfolgt der Hund einen geheimen Plan, um Tobias zu unterstützen. Paco schöpft neue Hoffnung, dass Gunnar doch noch als Partner für die Turnhalle infrage kommt, allerdings hat er Britta dabei nicht einkalkuliert. Ute wird neugierig, als Benedikt immer wieder heimlich telefoniert. Ringo glaubt, darin Eifersucht zu erkennen. Bedeutet Benedikt ihr etwa doch noch etwas? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa beschuldigt Nathalie, bei Valeas Vorgeschichte geschlampt zu haben - dabei hat sie keine Ahnung, wo die eigentliche Gefahr wirklich lauert. Matteo beginnt zu zweifeln, weil ihm wichtige Informationen über Valeas Zustand vorenthalten werden. Nathalie gerät dadurch unter Druck. Währenddessen sieht Ben Lucie in einem neuen Licht. Und dann kommen sich die beiden plötzlich näher. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna genießt es, Zeit mit Jonas und Moritz zu verbringen - dabei bemerkt sie, dass Jonas' Musikkarriere ins Stocken geraten ist. Kurzerhand überlegt sie, wie sie ihn unterstützen könnte. Toni bekommt Rückendeckung von Alicia, die zwar nicht wirklich an ihren Verdacht glaubt, ihr aber trotzdem Mut zuspricht. Doch Toni bleibt ein Restzweifel. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de