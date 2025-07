Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" begreift Easy, dass er Maja zu Unrecht beschuldigt hat. Daniela erkennt in "Alles was zählt", dass Dragan sie belogen hat. In "GZSZ" kommt es erneut zum Streit zwischen Matilda und Julian.

(cg/spot) | 17. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Easy (l.) erkennt betroffen, dass er Maja womöglich zu Unrecht beschuldigt hat. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy erkennt, dass er Maja zu Unrecht verdächtigt hat, und bemüht sich um Wiedergutmachung - mit eher durchwachsenem Erfolg. Esma gerät in Bedrängnis, als Tobias Verdacht schöpft, dass jemand seine Suche nach Bandits Besitzer absichtlich behindert. Nun ist schnelles Improvisieren gefragt. Nach dem One-Night-Stand mit Gunnar stellt Nadine klar, dass es bei diesem einen Mal bleiben soll - muss sich aber selbst eingestehen, dass ihre Lust auf Abenteuer wieder erwacht ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa ist sich sicher, keinen Fehler gemacht zu haben - doch dann kommen ihr Zweifel. Daniela wird klar, dass Dragan sie angelogen hat. Obwohl er sich aus dem Staub macht, sorgt er weiterhin für Spannungen zwischen ihr und Henning. Charlie widersetzt sich Milans Eifersucht - doch als er sich entschuldigt und dabei seine Gefühle offenbart, fühlt sie sich ihm plötzlich näher. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni ist enttäuscht über Eriks Rückfall. Er rechtfertigt sich mit einer halbwahren Erklärung und lässt Toni glauben, er habe wegen Schlafproblemen wieder zur Zigarette gegriffen. Unterdessen eskaliert ein weiterer Streit zwischen Matilda und Julian - bis Johanna schließlich genervt eingreift. Das bringt Matilda zum Nachdenken, und sie lenkt schließlich widerwillig ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de