Das passiert heute in den Soaps

In "GZSZ" lässt Patrizia nicht von Utes Charity-Projekt ab und verärgert damit Easy. Johannes verschafft sich in "Alles was zählt" Zugang zu Valeas Operation, die einen dramatischen Verlauf nimmt. In "GZSZ" droht der endgültige Bruch zwischen Julian und Matilda.

(cg/spot) | 16. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"GZSZ": Julian und Matilda werfen sich gegenseitig Illoyalität vor. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Patrizia gibt nicht auf und will über Maja Einfluss auf Utes Charity-Projekt nehmen - was Easy auf den Plan ruft. Nadine nimmt sich nach Brittas motivierender B-Time-Rede bewusst Zeit für sich - und läuft dabei ausgerechnet Gunnar über den Weg. Sina wird misstrauisch, als David ihr gesteht, er habe womöglich Rolf gesehen, den alle für tot hielten. Ist es nur Einbildung - oder Realität? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Johannes gelingt es, sich in den OP von Valea einzuschleusen - und die Situation spitzt sich dramatisch zu. Zwischen Charlie und Milan knistert es mehr denn je, bis Deniz wieder auftaucht und alles ins Wanken bringt. Daniela, Dragan und Henning brechen Richtung Kroatien auf - doch Dragan verfolgt einen gefährlichen Plan und plant einen riskanten Zwischenhalt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe stört es gewaltig, dass auch John Interesse an Clara zeigt - und sie reagiert hart. Matilda ist fassungslos über Julians Verhalten. Steht die Beziehung der Geschwister nun endgültig vor dem Aus?