Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" beteuert David, mit dem Angriff auf Sinas Praxis nichts zu tun zu haben. Johannes will Vanessa in "Alles was zählt" durch eine Intrige loswerden. In "GZSZ" hat Tobias eine ernste Bitte an Katrin.

(cg/spot) | 15. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Vanessa lässt Johannes diplomatisch auflaufen. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Patrizia wird klar, dass sie Utes Projekt zur Krebshilfe auch aus ganz persönlichen Motiven unterstützen möchte - deshalb lädt sie ihre ehemalige Freundin zu einem ungewöhnlichen Versöhnungstreffen ein. David beteuert, nichts mit dem Angriff auf Sinas Praxis zu tun zu haben. Die Hinweise führen tatsächlich in eine düstere, neue Richtung. Theo fühlt sich von Baris und Cecilia verraten - und zieht Konsequenzen, die überraschende Folgen haben. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Vanessa plant einen Eingriff an Valeas Herz. Für Johannes ist es die perfekte Gelegenheit, seine Kollegin mit einer fiesen Intrige loszuwerden. Währenddessen beweisen Lucie und Ben erneut, wie gut sie als Team funktionieren. Bei der gemeinsamen Arbeit an einem Konzept übermannt sie die Müdigkeit - und führt zu einem emotionalen Moment. Nathalie beruhigt Matteo: Valea sei in besten Händen. Doch die Gefahr durch Johannes bleibt ihr verborgen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Matilda möchte ganz in Gerners Sinne handeln, doch dann fällt Julian ihr unerwartet in den Rücken. Tobias richtet eine ernste Bitte an Katrin, aber wird sie sich darauf einlassen? Jonas und Moritz müssen eine herbe Niederlage einstecken. Jetzt stellt sich die Frage: Woher sollen sie den Mut nehmen, um weiterzumachen? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de