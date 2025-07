Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" macht ein Computerabsturz in der Praxis Sina das Leben schwer. Ben ermutigt Lennox in "Alles was zählt", sich seine Zukunft nicht zu verbauen. In "GZSZ" setzt Katrin Tobias beruflich unter Druck.

(cg/spot) | 14. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Sina (l.) und Ringo erkennen beunruhigt, dass der Computerabsturz gezielte Sabotage war. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute zieht in Erwägung, Patrizias großzügige Spende anzunehmen - bis Easy sie auf deren eigennützige Absichten hinweist. In der Praxis sorgt ein seltsamer Computerausfall bei Sina für Probleme. Laut Ringo steckt womöglich ein gezielter Hackerangriff dahinter. Theo gerät in einen Loyalitätskonflikt: Baris sucht den Kontakt zu ihm, doch gleichzeitig braucht auch Cecilia ihren besten Freund an ihrer Seite. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani und Johannes geraten wegen Valeas Behandlung aneinander. Derweil entdeckt Vanessa etwas, das noch ernster ist als Valeas Schlüsselbeinbruch. Ben versucht, Lennox Mut zu machen, damit dieser sich seine Zukunft nicht verbaut. Gleichzeitig bringt Lennox' Situation Lucie auf eine Idee für das Retreat. Daniela sorgt sich nach ihrem Geständnis, dass ihre Ehe vor dem Aus steht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Eine Nachricht trifft Maren völlig unvorbereitet - sie stellt Julian sofort zur Rede. Doch wie würde er reagieren, wenn sie sich tatsächlich von ihm distanziert? Katrin setzt Tobias im Job unter Druck, erkennt dann aber, dass er dringend Unterstützung braucht. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de