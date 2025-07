Das passiert heute in den Soaps

Baris ist in "Unter uns" frustriert, als Cecilia sich von ihm zurückzieht. In "Alles was zählt" hat Daniela Dragans Spielchen satt und macht ihm eine Ansage. Maren freut sich in "GZSZ" auf ein Wiedersehen mit Julian.

(cg/spot) | 11. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Zwischen Maren und Julian scheint die Chemie noch zu stimmen. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Zwischen Patrizia und Ute kommt es wegen Nele zum Streit. Kurz darauf merkt Patrizia jedoch, dass sie auf Utes Unterstützung angewiesen ist. Baris ist enttäuscht, weil Cecilia sich von ihm distanziert. Doch dann begegnet er einer Frau, die seine Situation nachvollziehen kann. Ronja ist krank und verpasst daher die feierliche Zeugnisübergabe. Nadine und Gunnar bringen die Zeremonie deshalb kurzerhand zu ihr nach Hause. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela hat genug von Dragans Taktiererei und stellt ihn zur Rede. Sie glaubt, zu ihm durchgedrungen zu sein - bis das nächste Problem auf sie wartet. Milan ist genervt, weil Charlie das Date abbricht. Als er sie später mit Deniz im Krankenhaus sieht, schöpft er Verdacht. Lucie und Ben beweisen einmal mehr ihren Teamgeist, als das Förderprojekt für die neue Mehrzweckhalle ins Wanken gerät. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Toni auf Erik wartet, begegnet dieser der völlig aufgelösten Matilda. Maren ist unterdessen zurück und freut sich auf ein Wiedersehen mit Julian. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de