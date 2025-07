Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" muss sich Benedikt fragen, ob er bereit ist, mit Ferhat zusammenzuarbeiten. Milan ist in "Alles was zählt" von Charlies Verhalten irritiert. In "GZSZ" sieht Nina aufgeregt einem neuen Lebensabschnitt entgegen.

(cg/spot) | 10. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Charlie (l.) ahnt nicht, dass Milans (r.) Verständnis von Deniz angestoßen wurde. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt steht vor einer schwierigen Entscheidung: Ist er bereit, Ute zuliebe mit Ferhat zusammenzuarbeiten? Während Britta eigentlich versucht, Cecilia und Theo zu verkuppeln, bewirkt sie damit überraschend eine ganz andere Verbindung. Esma setzt alles daran, Bandit behalten zu dürfen, doch Tobias verfolgt hartnäckig das Ziel, den wahren Besitzer des Hundes zu finden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Milan ist verwundert über Charlies Verhalten - bis ausgerechnet Deniz ihm die Augen öffnet. Dadurch gelingt es Milan, bei Charlie doch noch Pluspunkte zu sammeln. Matteo macht sich Vorwürfe, Valeas Schmerz zu spät erkannt zu haben. Mit einer mutigen Entscheidung versucht er, seinen Fehler wiedergutzumachen. Daniela zweifelt zunehmend an Dragans Aussagen und nimmt die Wahrheit nun selbst in die Hand. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe und John stehen vor einem Streit ums Sorgerecht für Clara, während Matilda, Julian und Yvonne beunruhigt auf Gerners gesundheitliche Verfassung blicken. Nina startet voller Vorfreude in einen neuen Lebensabschnitt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de