Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" endet Nadines Versuch, Gunnar vor Ronja zu decken, im Chaos. Matteo merkt in "Alles was zählt", dass Valea große Probleme hat. In "GZSZ" muss Julian erkennen, dass er bei Gerner endgültig in Ungnade gefallen ist.

(cg/spot) | 09. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Julian (2.v.l.) muss um seine berufliche Zukunft bangen. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Auch wenn er es sich nicht anmerken lässt - Benedikt trifft es, dass Ute offenbar mit Ferhat liiert ist. Eine Gelegenheit, sich ihre Anerkennung zu sichern, lässt er sich daher nicht entgehen. Während Tobias auf Bandit aufpasst, wird ihm schlagartig klar, warum der Hund diesen Namen trägt - mit unerwarteten Folgen. Nadines Versuch, Gunnar gegenüber Ronja in Schutz zu nehmen, endet im Durcheinander. Doch zumindest zwischen Nadine und Gunnar scheint es endlich zu funken. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Matteo merkt, dass mit Valea etwas nicht stimmt - und liegt damit richtig: Sie versucht, ihrem Schmerz zu entkommen, doch das führt zu einem Kontrollverlust. Charlie ist sich unsicher, was Deniz wirklich für sie empfindet, und stürzt sich kurzerhand in eine Beziehung mit Milan. Doch ein unerwartetes Ereignis konfrontiert sie mit schmerzhaften Erinnerungen. Isabelle reagiert verärgert, als Sophia Tatsachen schafft - bis sie den wahren Grund erfährt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gerner überträgt Matilda die Leitung der Bank - ein Vertrauensbeweis, der Julian schwer trifft. Er erkennt, dass er bei Gerner endgültig in Ungnade gefallen ist. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de