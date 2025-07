Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" schafft Nadine es, Ronjas Kampfgeist wieder zu wecken. Isabelle wird in "Alles was zählt" mit einem ungebetenen Gast konfrontiert. In "GZSZ" holt sich Jonas Hilfe bei Moritz.

(cg/spot) | 08. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Unter uns": Nadine (r.) ist betroffen, als Ronja ihre Bewerbung zurückziehen will. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns David ist tief getroffen - er glaubt, die Liebe seines Sohnes verloren zu haben. Die Situation bringt ihn an seine emotionalen Grenzen. Währenddessen gelingt es Nadine, Ronja neuen Mut zu machen. Doch dabei kommt Ronja ein beunruhigender Gedanke. Britta setzt auf Ringos Unterstützung, um das nötige Geld für den Einstieg in die Turnhalle aufzubringen - doch hat sie sich womöglich verkalkuliert? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Daniela Henning endlich gestehen will, dass sie mit Dragan verheiratet ist, verlässt sie der Mut und das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten. Kilian gerät unter Druck, denn Vanessa lässt beim Thema Lieferant nicht locker. Um sich zu retten, erhöht er den Druck auf andere. Isabelle genießt ihren großen Auftritt bei einem Pressetermin, bis plötzlich jemand auftaucht, der für Ärger sorgt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe kommt zu spät und wird von einer Welle aus Frust und Verzweiflung überrollt. In ihrer Not geht sie ein hohes Risiko ein. Jonas hingegen gibt nicht auf: Gemeinsam mit Moritz sucht er fieberhaft nach einem Ausweg. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de